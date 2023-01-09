Акимат Алматы обратился к горожанам из-за надвигающихся морозов и снегопада

Зима в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Акимат Алматы опубликовал обращение Управления развития коммунальной инфраструктуры города, сделанное в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в ближайшие двое суток в Алматы ожидается сильный снегопад. Также прогнозируются гололедные явления и понижение температуры воздуха в ночное время до -18 градусов, а днем - до -15 градусов.

В последующие дни прогнозируются морозы до 25 градусов.

В ведомстве заявили, что коммунальные службы города работают в усиленном режиме, организованы круглосуточные дежурства на производственных базах.

"В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог рекомендуем водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, пешеходам – соблюдать меры предосторожности при движении на тротуарах из-за возможного образования гололеда.

Во избежание опозданий просим автолюбителей и пешеходов утром заблаговременно выходить из дома и одеваться потеплее. Уважаемые горожане! Будьте аккуратны на улице, не подвергайте свою жизнь опасности", - призвали алматинцев в акимате города.

Напомним, что синоптики предупредили жителей южной столицы о сильных морозах, которые обрушатся на город уже на этой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004604-akimat-almaty-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-nadvigayuschihsya-morozov-i-snegopada/