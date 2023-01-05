Алматинцы несут цветы к мемориалу, посвященному январским событиям (фото)

Возложение цветов к мемориалу "Тазгым" в Алматы. Фото: t.me/almaty_akimat

Сегодня, 5 января, в день годовщины январских событий в Казахстане, жители Алматы почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу "Тағзым". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского акимата.

"Жители города почтили память погибших во время январских событий и возложили цветы к стеле мемориала "Тағзым". В церемонии также участвовали представители руководства города, общественные деятели и другие", – сообщили представители городской администрации.

Отмечается, что представители духовенства совершали молитву вместе с собравшимися и читали проповеди о важности мира и согласия.

Для посетителей мемориала были организованы поминальные обеды в мечетях и подготовлен транспорт. В мечетях города сегодня также проходят обряды жертвоприношения.

Напомним, что сегодня генеральный прокурор Берик Асылов впервые озвучил обстоятельства смерти граждан в ходе январских беспорядков.

Также он сообщил о том, что правоохранительными органами было выявлено 18 организаторов массовых беспорядков в Кызылорде, Алматы и Жамбылской области.

Кроме того, генеральная прокуратура РК представила фильм о январских событиях. На кадрах представлена хронология трагических событий, нападения на полицейских и военных, а также видео захвата аэропорта Алматы.

Добавим, что мемориал "Тазгым", посвященный январским событиям, был открыт в Алматы 23 декабря 2022 года. В церемонии открытия принял участие Касым-Жомарт Токаев, который подчеркнул, что этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004246-almatintsy-nesut-tsvety-k-memorialu-posvyaschennomu-yanvarskim-sobytiyam-foto/