"Они исчезли": Генпрокуратура все еще ищет военных, которые могли управлять боевиками

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На заседании мажилиса главу Генпрокуратуры спросили о вооруженных группах военных, которых алматинцы видели в городе во время январских событий. Эти люди носили рации и, предположительно, управляли с их помощью боевиками, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ерлан Саиров сообщил, что военных с рациями видели многие алматинцы – их успели сфотографировать. К примеру, они окружили филиал детской инфекционной поликлиники в Алматы. Предполагается, что с помощью раций они управляли участниками беспорядков.

Депутат поинтересовался, смогла ли Генпрокуратура за год установить личности этих военных.

"Это один из сложных вопросов, по этим фактам была создана специальная расследовательская группа.

Лица, которые были в военной форме, забаррикадировали улицы, такие факты были. И что касается филиала детской инфекционной поликлиники, по парковке, там тоже были такие люди на этой территории.

В те дни возможности их задержать не было. Они не были задержаны. Они все исчезли, скрылись в ходе расследования. Кто эти люди, мы еще не установили их личности", – ответил глава ГП Берик Асылов.

Он добавил, что личности военных и их местонахождение установят – следственные мероприятия продолжаются.

Ранее генпрокурор впервые озвучил обстоятельства смерти граждан в ходе январских беспорядков.

Кроме того, генеральная прокуратура РК представила видеоролик о январских событиях. На кадрах представлена хронология трагических событий, нападения на полицейских и военных, а также видео захвата аэропорта Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004241-oni-ischezli-genprokuratura-vse-esche-ischet-voennyh-kotorye-mogli-upravlyat-boevikami/