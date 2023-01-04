"Старался оправдать высокое доверие": Аймагамбетов выложил прощальный пост

Асхат Аймагамбетов. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сегодня, 4 января, указом президента Казахстана Асхат Аймагамбетов был освобожден от должности министра просвещения РК. В связи с этим он выложил прощальный пост в своем официальном Telegram-канале, где подвел итоги работы и поблагодарил коллег.

"В июне 2019-го президент Касым-Жомарт Токаев доверил мне две очень важные сферы – образование и науку.

В последующем глава государства меня трижды переназначал, сначала министром образования и науки, а после – министром воссозданного почти через 100 лет Министерства просвещения, которое возглавлял великий просветитель и Учитель нации Ахмет Байтурсынов.

Все это время я старался оправдать высокое доверие, быть эффективным и полезным в работе, обеспечивая ее открытость и прозрачность.

В этот значимый период своей жизни благодаря вашей поддержке, благодаря поддержке президента, педагогов, родителей, всего коллектива министерства, гражданского общества нам удалось достичь важных результатов", – написал Аймагамбетов.

Он подчеркнул, что, как министр, курировавший сферу образования и науки, счел необходимым отчитаться о проделанной работе. Кроме того, по его словам, в скором времени он планирует опубликовать "подробный отчет за каждое принятое решение на посту министра и логику этих решений", с которым сможет ознакомиться каждый желающий.

"Все эти годы я пытался работать во благо страны, так, чтобы получить благословение нашего народа и оправдать доверие президента.

В целом, для меня было важно не только внедрять новые реформы, которые соответствовали запросам времени, но и сохранить преемственность. Особенно сложно было во время пандемии, но благодаря пониманию и поддержке коллег мы прошли это время.

На протяжении всего этого времени я ощущал колоссальную поддержку педагогов, за что хочу поблагодарить дорогих коллег. Спасибо, что понимали и поддерживали принимаемые мною решения. Все они были направлены на улучшение условий работы для каждого из вас.

Благодаря поддержке президента мы приняли очень важный документ – Закон о статусе педагога, благодаря которому произошли кардинальные изменения – повышение зарплаты, установление доплат, освобождение от несвойственных функций, переход на пятидневную рабочую неделю, освобождение от сдачи НКТ педагогов с 30-летним стажем и присвоение почетного знака учителям с опытом работы от 25 лет и многое другое", – подчеркнул он.

Экс-министр просвещения Казахстане поблагодарил и родителей, которые с пониманием относились к вводимым новшествам. Он отметил, что при внедрении той или иной инициативы сотрудники ведомства исходили из интересов детей.

"Мы постарались создать более комфортные условия и для воспитателей детсадов, педагогов колледжей, преподавателей вузов.

Хотел бы выразить отдельную благодарность всем работникам Министерства просвещения, подведомственных организаций, управлений, отделов образования, методических кабинетов, которые воплощали в жизнь все идеи и поставленные задачи. Вами проведена колоссальная работа, которую сложно переоценить. Знаю, что иногда я был чрезмерно строг и требователен.

Признателен общественным деятелям и активистам, которые всегда держали нас в тонусе, открыто высказываясь, оказывая поддержку или критикуя. Всегда адекватно отношусь к конструктивным замечаниям и стараюсь исправлять недостатки.

Также благодарю за работу уважаемых журналистов, которые освещали наши новости. Мы старались активно предоставлять актуальную информацию и всегда быть открытыми для диалога", – добавил Аймагамбетов.

Кроме того, он сообщил, что вне зависимости от загруженного графика старался находить время для интервью, так как понимал важность того, чтобы новшества и принимаемые решения были своевременно донесены и услышаны.

"Я проводил много встреч с воспитателями, школьниками, студентами, учителями, директорами школ, колледжей, преподавателями, ректорами, учеными, руководителями управлений образования и подведомственных организаций. Для меня было значимо слышать мнения представителей организаций различных уровней образования, чтобы при принятии того или иного решения взвесить все "за" и "против".

Надеюсь, за время работы я сумел внести вклад в развитие отрасли и оправдать доверие сограждан и президента.

Благодарю всех за поддержку и желаю плодотворной работы коллегам из Министерства просвещения, Министерства высшего образования и науки.

Я, как и всегда, остаюсь открытым для общества. Всем еще раз большое спасибо за совместную работу и поддержку всех моих начинаний", – подытожил бывший министр.

После освобождения Аймагамбетова от должности министра просвещения ведомство возглавил Гани Бейсембаев.

Добавим, что Асхат Аймагамбетов по первому образованию является учителем истории, а по второму – юристом. Об этом сообщается на официальном сайте Минпросвещения РК.

За свою карьеру в числе прочего он работал заместителем акима Нуринского района по социальным вопросам, а также руководителем Управления образования Карагандинской области. Избирался депутатом III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, председателем постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата.

С июня 2019 года по июнь 2022 года был министром образования и науки Республики Казахстан. 11 июня 2022 года указом президента назначен министром просвещения.

Напомним также, что 1 июня в ходе выступления на юбилейной сессии Национальной Академии наук Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства. 11 июня глава государства подписал соответствующий указ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004140-staralsya-opravdat-vysokoe-doverie-aymagambetov-vylozhil-proschalnyy-post/