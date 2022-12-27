Какая погода ждет жителей казахстанских мегаполисов во вторник

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 27 декабря, в Астане и Алматы осадков не ожидается, а вот в Шымкенте может пройти дождь со снегом. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице ожидается -8…-10 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -16...-18 градусов. Скорость ветра составит 1-6 м/с.

В Алматы синоптики осадков не прогнозируют. Днем ожидается +2…+4 градуса, а ночью – до -3…-5 градусов. При этом жителям южной столицы можно ждать практически безветренной погоды – скорость ветра будет на уровне 0-5 м/с.

В Шымкенте во вторник временами возможен дождь со снегом. Днем термометры покажут +7…+9 градусов, а ночью опустятся до 0…-2 градусов. Скорость ветра – 5-10 м/с.

Напомним, что вчера синоптики сообщали о штормовых предупреждениях, которые были объявлены в нескольких регионах Казахстана.

Так, туманы прогнозируются:

в горных и предгорных районах Туркестанской области ;

; на западе, юге и в центре Западно-Казахстанской области ;

; в Мангистауской области ;

; в горных районах Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003153-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-kazahstanskih-megapolisov-vo-vtornik/