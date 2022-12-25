Сильный ветер и туман ожидается на большей части Казахстана в понедельник

Снегопад. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В понедельник, 26 декабря, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер и туман, передает официальный сайт РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской и Мангистауской областях синоптики 26 декабря в понедельник прогнозируют туман.

В этот же день туман ожидается на юге и в предгорных районах Туркестанской области. В горных районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В ночь на понедельник в центре Кызылординской области ожидается ветер с порывами 15-20 м/с. В административном центре, городе Кызылорде, предстоящей ночью также ожидается ветер, скорость которого достигнет 15 м/с.

Усиление ветра прогнозируют также в ВКО.

По шкале Бофорта, которая доступна на сайте Гидрометцентра России, ветер со скоростью 15-20 м/с характеризуется как "крепкий" и соответствует 7 баллам из 12. Ветер такой силы способен раскачивать стволы деревьев, и идти против такого ветра трудно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002962-silnyy-veter-i-tuman-ozhidaetsya-na-bolshey-chasti-kazahstana-v-ponedelnik/