Плюсовую температуру пообещали в двух мегаполисах Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: pexels.com

О том, какая погода ожидается сегодня, 26 декабря, в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали казахстанские синоптики. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Синоптики прогнозируют днем температуру воздуха от 0 до +2 градусов. Скорость ветра - до 5 м/с.

В Астане сегодня тоже пообещали погоду без осадков и переменную облачность. Температура воздуха днем составит -10...-12 градусов. Скорость ветра прогнозируют в районе от 2 до 7 м/с.

В Шымкенте - плюсовая температура: днем воздух погреется от +9 до +11 градусов. Осадков не прогнозируют. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с.

Отметим, что в понедельник, 26 декабря, на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002976-plyusovuyu-temperaturu-poobeschali-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/