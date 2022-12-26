Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Густой туман. Иллюстративное фото: pexels.com

В некоторых регионах Казахстана из-за неблагоприятных метеорологических условий объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

27 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с. Туман и сильный ветер пообещали в Шымкенте.

Предстоящей ночью и утром во вторник на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман.

Туман также пообещали 27 декабря в Мангистауской области.

Завтра в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер 15-20, порывы 25 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени объявили в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003144-tuman-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-oblastey-kazahstana/