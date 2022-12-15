Россиянин забыл на вокзале в Астане рюкзак с ноутбуками и 6 тыс. долларов

Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

Столичные полицейские помогли найти гражданину России потерянный рюкзак на железнодорожном вокзале Астана-1, в котором находились два ноутбука и шесть тысяч долларов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 11 декабря около 20:15 на железнодорожном вокзале Астана-1. 37-летний гражданин РФ Александр вместе с супругой собирался выехать в Алматы на поезде, когда при входе на вокзал, проходя осмотр, забыл в спешке рюкзак. Его пропажу он обнаружил уже в пути.

По словам мужчины, в рюкзаке, помимо денег и ноутбуков, были золотые украшения стоимостью примерно 400 тыс. тенге.

После сообщения о пропаже стражи порядка отыскали рюкзак и передали его владельцу.

Ранее мы писали, что житель Москвы оказался в Актобе без документов, денег и вещей. Он рассказал, что на автобусной остановке у него украли пакет, в котором находились два паспорта, кошелек с 3 тыс. долларов (около 1,4 млн тенге), банковские карты и другие документы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001779-rossiyanin-zabyl-na-vokzale-v-astane-ryukzak-s-noutbukami-i-6-tys-dollarov/