Названа дата зажжения главной елки в Алматы

Новогодняя елка. Иллюстративное фото: pexels.com

Главную елку южной столицы зажгут во вторник, 20 декабря. После официальной церемонии состоится праздничный концерт, сообщает акимат Алматы в своем официальном Telegram-канале.

Торжественная церемония зажжения главной городской елки состоится 20 декабря в 19:00 на площади Абая.

В пресс-службе акимата города также сообщили, что после завершения официальной церемонии пройдет праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Ранее мы писали, что церемония зажжения главной елки Астаны должна была состояться в воскресенье, 18 декабря. Однако мероприятие перенесли на сегодня, 19 декабря.

Также в Управлении культуры города Алматы рассказали, как будут украшать южную столицу к Новому году. Была разработана специальная концепция. Помимо главной елки, новогодние деревья в мегаполисе появятся в каждом районе города, а на пешеходных улицах Алматы будут установлены малые архитектурные формы, иллюминации и фотозоны.

Тем временем акимат Семея попросил у Астаны фигуры для украшения города. В городе в преддверии Нового года будут установлены скульптуры персонажей из мультфильмов и казахских сказок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002116-nazvana-data-zazhzheniya-glavnoy-elki-v-almaty/