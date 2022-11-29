"Возродить дух праздничной атмосферы": как украсят Алматы к Новому году

Украшения. Иллюстративное фото: Bogdan Kurylo / Getty Images

В Управлении культуры города Алматы рассказали, как будут украшать южную столицу к Новому году. Была разработана специальная концепция, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"При разработке концепции оформления Алматы была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому в элементах основного праздничного оформления будет преобладать иллюминация теплых тонов", — сообщили в управлении.

Главная елка города будет установлена на площади Абая.

В ведомстве подчеркнули, что в этом году для алматинцев и гостей города проведут церемонию зажжения главной елки и праздничный концерт.

Кроме того, свои елки будут установлены в каждом районе города.

"Главный акцент в городском оформлении будет поставлен на едином стиле световых композиций. Он объединит общественные пространства города, которые также будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами (МАФ)", — добавили в управлении.

Подчеркивается, что МАФы, иллюминация и фотозоны будут установлены на пешеходных улицах Алматы.

Также сообщается, что на площади Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, театра имени Н.Сац и по улице Сауранбаева 10 дней будет проходить зимний фестиваль (с 20 по 5 января). Фестиваль включает в себя новогоднюю ярмарку, гастро-фестиваль, зону выступлений и мастер-классов, развлечения для всей семьи.

Еще в ведомстве сообщили, что во всех районах города будут обустроены ледовые катки.

"В настоящее время на портале государственных закупок уже объявлены открытые конкурсы на проведение праздничных мероприятий, а также на тематическое и художественно-декоративное оформление города. По всем конкурсам ведется работа по приему документов потенциальных поставщиков", — уточнили в управлении.

Сумма средств на новогоднее оформление, как объяснили в ведомстве, будет соответствовать цене, предложенной потенциальными поставщиками после окончания конкурса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999451-vozrodit-duh-prazdnichnoy-atmosfery-kak-ukrasyat-almaty-k-novomu-godu/