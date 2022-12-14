Когда зажгут главную елку в Астане

Елка. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Казахстан продолжает готовиться к празднованию Нового года. Скоро в Астане зажгут главную елку столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Главная елка Астаны находится на территории Международного выставочного центра EXPO. По информации акимата, церемония зажжения состоится в воскресенье, 18 декабря.

Мероприятие запланировано на 18-19 часов вечера.

Как уточнили в акимате, астанчан ждет концертная программа.

Напомним, что новогодние праздники в этом году совпали с выходными. 31 декабря – суббота, а 1 января – воскресенье. После наступления Нового года у граждан страны есть еще три выходных дня – 1, 2 и 3 января.

Ранее мы писали о том, как украсят Алматы к Новому году.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001547-kogda-zazhgut-glavnuyu-elku-v-astane/