Акимат Семея попросил у Астаны фигуры для украшения города

Скульптура. Фото: instagram.com/p/CmVauwaIzL7

Акимат Семея ответил на вопросы жителей и прокомментировал информацию по поводу установки новогодних скульптур в городе. Соответствующее разъяснение размещено на официальной странице ведомства в Instagram.

Незадолго до этого акимат Семея сообщил, что в городе в преддверии Нового года будут установлены скульптуры персонажей из мультфильмов и казахских сказок.

Жители стали интересоваться, сколько на это уйдет бюджетных средств.

"Боюсь спросить, сколько же было потрачено денег?", "Фигурки во сколько обойдутся?", "Интересно, сколько денег спишут?" - начали спрашивать пользователи.

Тогда в акимате Семея ответили, что по их ходатайству малые архитектурные формы в виде персонажей из мультфильмов были предоставлены акиматом Астаны. Они поставлены на баланс города.

Из бюджета на закуп скульптур деньги не выделялись. Общее количество подаренных фигур - 36 единиц, 14 из них установят в преддверии Нового года, еще 22 - перед Наурызом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002083-akimat-semeya-poprosil-u-astany-figury-dlya-ukrasheniya-goroda/