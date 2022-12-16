Зажжение главной елки в Астане перенесли

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Зажжение главной елки в Астане, а также концертную программу в честь этого события перенесли на день, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Ранее сообщалось, что церемония зажжения главной елки Астаны состоится в воскресенье, 18 декабря. В этот же день ожидалось проведение концертной программы в честь события.

К слову, елка находится на территории Международного выставочного центра EXPO.

Но сегодня в пресс-службе акимата столицы сообщили, что зажжение елки перенесли на 19 декабря. В этот же день состоится концерт. Мероприятие запланировано на 18-19 часов вечера.

Ранее мы писали, как будут украшать Алматы к Новому году. Главную елку, как сообщалось, установят на площади Абая. Для алматинцев и гостей южной столицы проведут церемонию зажжения и концерт.

Кроме того, свои елки будут установлены в каждом районе города.

Напомним, что на днях министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, могут ли запретить проведение утренников и корпоративов в Казахстане на фоне роста заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001846-zazhzhenie-glavnoy-elki-v-astane-perenesli/