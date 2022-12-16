Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах в День независимости

Снег на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Какая ожидается погода в крупнейших городах Казахстана сегодня, 16 декабря, рассказали синоптики. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня без осадков, температура воздуха днем составит +3…+5 градусов. Скорость ветра - до 5 м/с.

В столице Казахстана, Астане, также без осадков. Температуру воздуха в дневное время прогнозируют в районе -14…-16 градусов. Скорость ветра при этом - от 2 до 7 м/с.

В Шымкенте будет облачно с прояснениями, днем температура воздуха составит +10…+12 градусов. А скорость ветра - от 2 до 7 м/с.

Сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают День независимости. В честь праздника казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 16 декабря — праздничный выходной, 17 и 18 декабря — обычные выходные. Первый рабочий день — 19 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001821-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-v-den-nezavisimosti/