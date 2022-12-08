Как казахстанцы будут отдыхать на День независимости в этом году

Календарь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году День независимости потерял статус национального праздника и вошел в список праздников государственных. В связи с этим сократилось и количество праздничных выходных в декабре, передает NUR.KZ.

В сентябре этого года парламент Казахстана принял поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно документу, День Республики - 25 октября - стал национальным праздником, а День независимости, 16 декабря, - государственным праздником.

В прежней редакции закона День независимости отмечался два дня - 16 и 17 декабря. Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, признаются праздничными днями, а значит, нерабочими. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Однако в новой редакции праздничным днем осталось лишь 16 декабря, из-за этого количество выходных в декабре сократилось.

"В этом году 16 декабря выпадает на пятницу, 17 и 18 декабря - на субботу и воскресенье, то есть обычные выходные. Теперь в декабре казахстанцы будут отдыхать только 16 декабря, 17 декабря - рабочий день", - объясняли ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Таким образом, в этом году в честь праздника казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 16 декабря - праздничный выходной, 17 и 18 декабря - обычные выходные. Первый рабочий день - 19 декабря.

Напомним, 25 октября впервые за 13 лет казахстанцы праздновали День Республики. Празднику был возвращен статус национального по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, озвученной на первом съезде национального курултая. В честь Дня Республики жители страны отдыхали три дня подряд.

К слову, сейчас День Республики - единственный национальный праздник в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000625-kak-kazahstantsy-budut-otdyhat-na-den-nezavisimosti-v-etom-godu/