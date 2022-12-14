Сильный ветер и до 5 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах Казахстана
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В среду, 14 декабря, в Астане ожидаются морозы, а в Шымкенте - плюсовая температура. Актуальный прогноз погоды опубликовал официальный сайт РНП "Казгидромет".
В Алматы сегодня, как обещают синоптики, столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Осадков в южной столице не ожидается, а скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.
Морозы до 14-16 градусов прогнозируют в Астане, здесь также ожидается усиление ветра до 7-12 метров в секунду. Осадков, по данным синоптиков, не будет.
Между тем жителей Шымкента ждет плюсовая температура - в третьем мегаполисе сегодня ожидается от +3 до +5 градусов, скорость ветра составит 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что в среду, 14 декабря, в нескольких регионах объявлено штормовое предупреждение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001463-silnyy-veter-i-do-5-gradusov-tepla-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/