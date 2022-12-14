Движение на трассах ограничили в трех регионах Казахстана из-за сильного мороза

Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В трех областях на востоке и севере Казахстана в среду, 14 декабря, ввели ограничения для некоторых видов транспорта из-за сильного мороза, сообщает официальная Facebook-страница АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщили в нацкомпании, в Абайской области введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на следующих автодорогах:

Омск-Майкапчагай: с 587 по 733 километр, участок границы Павлодарской области - Семей; с 756 по 906 километр, участок от Семея до села Калбатау;

Семей - граница РФ, с 3 по 113 километр, участок от Семея до границы РФ;

Семей - Кайнар, с 8 по 266 километр;

Усть-Каменогорск - Семей, с 10 по 198 километр, участок от села Герасимовка до города Семей.

В Восточно-Казахстанской области в связи с сильным морозом введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на следующих автодорогах:

Усть-Каменогорск - Семей, с 10 по 198 километр;

Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, участок от села Глубокое - до границы РФ.

Такие же ограничения введены и в Павлодарской области на трассе Омск - Майкапчагай, на участке от поселка Кенжеколь до границы Абайской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001630-dvizhenie-na-trassah-ogranichili-v-treh-regionah-kazahstana-iz-za-silnogo-moroza/