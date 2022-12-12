Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в понедельник

Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Какой будет погода в понедельник, 12 декабря, в мегаполисах Казахстана, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы.

В Алматы сегодня будет облачно, осадков не ожидается, температура воздуха составит -4...-6 градусов. Скорость ветра в южной столице будет достигать от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане осадков также не будет, термометры покажут от -11 до -13 градусов. Жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 7-12 м/с.

Плюсовую температура обещают синоптики жителям Шымкента - в третьем мегаполисе сегодня ожидается от 0 до +2 градусов, а скорость ветра составит 5-10 м/с. Осадков в мегаполисе не ожидается.

Напомним, в ряде регионов страны сегодня объявлено штормовое предупреждение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001059-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-ponedelnik/