Низовая метель и сильный ветер: жителей ряда областей предупредили о непогоде

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ряде областей Казахстана синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий - в некоторых регионах страны ожидается низовая метель.

По данным синоптиков, завтра, 12 декабря, в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях ожидается низовая метель. Местами возможен сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области также синоптики прогнозируют низовую метель.

В Кызылординской области завтра ожидается ветер северо-восточный, местами порывы до 15-20 м/с.

12-13 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области, в горных районах порывы могут достигать 15-20 м/с, ночью 13 декабря порывы возможны до 25 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001051-nizovaya-metel-i-silnyy-veter-zhiteley-ryada-oblastey-kazahstana-predupredili-o-nepogode/