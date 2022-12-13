Морозы до 30 градусов и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Мороз. Иллюстративное фото: Baac3nes/Getty Images

Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

14 декабря в центре Актюбинской области ожидается сильный ветер восточный, юго-восточный порывы будут достигать 16 м/с.

Завтра на западе и в центре Мангистауской области ожидается гололед. О скользких дорогах предупредили жителей Актау.

14 декабря ночью на большей части, а днем на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области возможна низовая метель. Ветер северо-западный, западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза.

Предстоящей ночью на севере, востоке и в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на юге области порывы 15-20 м/с. Синоптики пообещали резкое понижение температуры воздуха до 20-25, на севере области 30 мороза.

А 14-16 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001452-morozy-do-30-gradusov-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/