Сразу двух праздничных выходных лишились казахстанцы в декабре

Календарь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Накануне президент подписал закон, согласно которому День независимости лишился статуса национального праздника. В связи с этим в декабре казахстанцы будут отдыхать меньше, чем в прошлые годы. Обновленный закон о праздниках появился в ИПС "Әділет".

Согласно обновленному документу, статус национального праздника в Казахстане имеет только День республики - его отмечают 25 октября.

День независимости, который раньше имел статус национального праздника, перешел в разряд государственных праздников. Кроме того, из числа государственных праздников исключен День первого президента, соответственно, отдыхать в этот день казахстанцы не будут - 1 декабря стало рабочим днем.

Теперь государственными праздниками в Казахстане являются:

Новый год - 1-2 января;

Международный женский день - 8 марта;

Наурыз мейрамы - 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;

День защитника Отечества - 7 мая;

День Победы - 9 мая;

День столицы - 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;

День независимости – 16 декабря.

Примечательно, что в прежней редакции закона День независимости отмечался два дня - 16 и 17 декабря.

Согласно документу, дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, признаются праздничными днями, а значит нерабочими. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Корреспондент NUR.KZ обратился за разъяснениями в Министерство труда и социальной защиты населения. В ведомстве подтвердили, что в декабре у казахстанцев будет только один праздничный выходной - 16 декабря.

"В этом году 16 декабря выпадает на пятницу, 17 и 18 декабря на субботу и воскресенье, то есть обычные выходные. Теперь в декабре казахстанцы будут отдыхать только 16 декабря, 17 декабря - рабочий день", - объяснили в ведомстве.

Напомним, что в связи с празднованием Дня Республики планируется перенести выходной день с субботы, 22 октября, на понедельник, 24 октября.

Вернуть празднование Дня Республики предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне. Также президент подчеркивал, что важность Дня независимости (16 декабря) будет сохранена, однако отмечать его будут иначе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990441-srazu-dvuh-prazdnichnyh-vyhodnyh-lishilis-kazahstantsy-v-dekabre/