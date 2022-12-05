Дуйсенова высказалась о бедности в Казахстане

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com

Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах мажилиса рассказала, что делается для решения проблемы бедности в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что бедность есть во всех странах мира и она бывает абсолютной или относительной.

"Если исходить от Казахстана, то это относительная бедность. Растут зарплаты, растут соцвыплаты, и растут потребности, цены. Это всегда выделяет категорию людей, которые будут находиться ниже этой величины. Сказать, что вообще бедных не будет – нельзя. Но своевременно оказывать людям поддержку и упредить эту бедность – возможно", – заявила министр.

Она заверила, что большая работа будет идти на упреждение.

Ранее Тамара Дуйсенова рассказала о планах по либерализации рынка труда в Казахстане. По ее словам, курьеры и таксисты так же будут получать социальные выплаты, как и наемные работники.

В сентябре аналитики Бюро национальной статистики сообщили, что уровень бедности в Казахстане с начала года заметно вырос. При этом, согласно ранее опубликованным данным, самыми бедными в Казахстане оказались жители Туркестанской и Мангистауской областей. Кроме того, размер семьи также оказывает сильное влияние на уровень бедности.

При этом в октябре в Министерстве труда и социальной защиты населения РК заявили, что за последние 20 лет уровень бедности в стране снизился почти в девять раз.

Между тем, на сайте Бюро национальной статистики говорится, что уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по РК за II квартал 2022 года составила 43 100 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000200-duysenova-vyskazalas-o-bednosti-v-kazahstane/