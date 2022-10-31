Как изменился уровень бедности в Казахстане за 20 лет

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане борьба с бедностью дает свои плоды. За последние 20 лет ее уровень снизился почти в девять раз. О том, каким образом удалось этого добиться, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Проблема бедности является актуальной во всем мире, в том числе и в Казахстане. По последним данным в нашей стране насчитывается почти миллион человек, нуждающихся в финансовой помощи от государства.

Однако еще двадцать лет назад ситуация была более сложной. Как отмечают представители Минтруда, в 2001 году уровень бедности в стране, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 46,7% - почти половина населения Казахстана. В 2021 году этот уровень составил лишь 5,2%.

Другими словами, благодаря активным мерам по социальной поддержке населения, за двадцать лет удалось снизить уровень бедности почти в девять раз. Но что из себя представляют эти «активные меры»?

Каким образом удалось снизить уровень бедности в стране

В первую очередь Минтруда выделяет адресную социальную помощь (АСП), как главный инструмент в борьбе с бедностью в Казахстане.

Закон о ее оказании нуждающимся был принят в 2002 году, и с тех пор малообеспеченным гражданам, которые по объективным причинам не могут самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни, полагается финансовая помощь от государства.

В 2020 году из-за новых реалий был скорректирован механизм назначения адресной социальной помощи. С этого момента вместо пассивной помощи нуждающимся в стране начали проводить активную политику, которая стимулирует трудовую активность и усилия семей для преодоления трудной жизненной ситуации.

Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки. Другими словами, АСП призвана не обеспечивать семьи, а помочь им выбраться из бедности.

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Как отмечают в ведомстве, АСП не единственный инструмент борьбы с бедностью. Реализация введенных мер осуществляется в комплексе и включает в себя поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет.

Так на 1 октября текущего года АСП назначена 129,9 тыс. семьям (668,8 тыс. человек). Из них безусловную денежную помощь получили 22% из всех получателей, а обусловленную денежную помощь – 78%.

Также в рамках гарантированного социального пакета (ГСП) была оказана помощь 343 тыс. детей, из них 178,4 тыс. детей в возрасте от 1 до 6 лет получили продуктовый пакет, и еще 164,6 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет получили помощь в рамках фонда «Всеобуч».

В целом по республике по состоянию на 1 октября 2022 года выплачено 43 млрд тенге. Как отмечают представители Минтруда, благодаря введенным мерам, удалось снизить количество получателей адресной социальной помощи в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1995043-kak-izmenilsya-uroven-bednosti-v-kazahstane-za-20-let/