Самыми бедными в Казахстане оказались жители Туркестанской и Мангистауской областей

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Не секрет, что доходы населения различаются в зависимости от регионов. В каком из регионов Казахстана больше всего малоимущих семей и как изменился уровень бедности в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

Как передает Бюро национальной статистики, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2021 году составила 5,2%. Этот показатель немного ниже прошлогоднего. В 2020 году доля малоимущего населения составляла 5,3%.

Малоимущими в Казахстане считаются те семьи, чей совокупный доход не превышает 70% от прожиточного минимума на душу населения, который может отличаться от региона к региону.

Если смотреть в разрезе регионов, то самые высокие показатели уровня бедности зафиксированы в Туркестанской и Мангистауской областях - 9,8% и 8,6% соответственно. Самый низкий уровень показала столица - всего 2,2%.

На основе данных БНС АСПиР РК. Инфографика: NUR.KZ

Как отмечают эксперты, в Казахстане по прежнему сохранилась сильная разница доходов между городским и сельским населением.

Так, среди горожан доля семей, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума составила 3,8%, тогда как в сельских районах этот показатель значительно выше - 7,2%.

На основе данных БНС АСПиР РК. Инфографика: NUR.KZ

Наибольшую разницу между уровнем городской и сельской бедности выявили в Атырауской (9,1 раза) и Мангистауской (4,3 раза) областях. Регионов, где среди горожан уровень бедности оказался бы выше сельского, в стране просто нет.

Стоит отметить, что на разницу в уровнях бедности по регионам мог также сильно повлиять и региональный прожиточный минимум. Как упоминалось выше, в зависимости от региона он может отличаться.

Например, по данным Бюро национальной статистики, самый большой показатель ПМ в первом квартале 2022 года в Мангистауской области - 43 882 тенге, а самый низкий - в Актюбинской области - 35 629 тенге. Из этого следует, что семья, которая будет считаться малоимущей в Мангистауской области, может не попадать под это определение в Актюбинской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1966882-samymi-bednymi-v-kazahstane-okazalis-zhiteli-turkestanskoy-i-mangistauskoy-oblastey/