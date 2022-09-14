Бедных семей стало больше в Казахстане

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Уровень бедности в Казахстане с начала года заметно вырос. О том, сколько в стране проживает семей, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, рассказали аналитики Бюро национальной статистики.

Уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения. Прожиточный минимум в среднем на душу населения в Казахстане за II квартал 2022 года составил 43 100 тенге в месяц.

Другими словами, если доход домашнего хозяйства ниже этой суммы, то оно считается малоимущим. Таких семей во втором квартале 2022 года стало больше.

По результатам исследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины ПМ, составляет 5,1%. Это на 0,3 процентного пункта больше, чем было в аналогичном периоде 2021 года, и на 0,5 процентного пункта больше по сравнению с первым кварталом текущего года (4,6%).

Как и прежде, самый высокий уровень бедности наблюдается в двух регионах страны – в Туркестанской (10,4%) и Мангистауской (7,4%) областях.

Самые низкие показатели были зафиксированы в столице Казахстана (1,8%) и в новой Улытауской области (1,6%).

Инфографика: Бюро национальной статистики

Какие семьи самые бедные

Уровень бедности отличается не только от региона к региону. Как показывают данные, существует некоторая связь и с размерами домохозяйств.

Так, среди семей, состоящих из пяти и более лиц, уровень бедности самый высокий – 9,3%, что выше общего уровня почти в 2 раза. Для сравнения, в первом квартале 2022 года доля таких семей составляла 8,6%.

Интересно, что, чем меньше людей в семье, тем меньше процент бедных домохозяйств. Так, доля семей, состоящих из четырех человек, на порядок ниже – 2,4%. Семьи из трех человек – 1,1%, а из двух – 0,4%. Доля бедных «одиночек», согласно статистике, приближено к нулю.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что рост уровня бедности может быть связан с повышением прожиточного минимума на душу населения во втором квартале 2022 года. Так, ПМ в одном из регионов страны и вовсе практически догнал минимальную зарплату в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1987751-bednyh-semey-stalo-bolshe-v-kazahstane/