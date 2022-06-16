Большие семьи оказались самыми бедными в Казахстане

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Уровень бедности в Казахстане слегка вырос за текущий год. На этом фоне было проведено исследование, которое показало существование связи между размером семьи и ее уровнем достатка. Сколько всего домохозяйств с доходами ниже величины прожиточного минимума насчитывается в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2022 года в Казахстане наблюдается рост числа семей, доходы которых меньше, чем прожиточным минимум. По результатам выборочного обследования доля таких домашних хозяйств составила 4,6%, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в соответствующем периоде 2021 года.

Самые высокие показатели бедности, как и ранее, показала Туркестанская область - 8,3% в первом квартале 2022 года. Следом по уровню бедности идет Мангистауская область - 6,4%, а замыкает тройку антилидеров Шымкент - 6%.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Наименьший показатель в столице Казахстана - всего 1,7%. Недалеко ушла и Карагандинская область с долей малоимущих семей в 2,7%. Стоит отметить, что данные отражают ситуацию в стране до появления трех новых областей.

Чем больше семья, тем она беднее

Во время обследования выяснилось, что размер семьи оказывает сильное влияние на уровень бедности.

Так, среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более лиц, по итогам первого квартала 2022 года уровень бедности составил 8,6%, что выше среднего показателя по стране почти в 2 раза.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Доля семей, состоящих из четырех человек, на порядок ниже - 1,8%. Семьи из трех человек - 1,1%, а из двух - 0,6%.

Малоимущими в Казахстане считаются семьи, чей совокупный доход не превышает 70% от прожиточного минимума на душу населения. Сложность расчетов заключается еще и в том, что он может отличаться от региона к региону.

Таким образом, семья, которая считается малоимущей, например, в Мангистау, не будет таковой в Кызылординской области.

Напомним, недавно правительство увеличило прожиточный минимум на 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974324-bolshie-semi-okazalis-samymi-bednymi-v-kazahstane/