"Люди уже озлобленные": врио акима Павлодарской области о ситуации в Экибастузе (видео)

Фото с места аварии в Экибастузе: gov.kz

Шестые сутки подряд Экибастуз остается без тепла - люди в отчаянии сливают воду из сетей отопления и самостоятельно размораживают трубы. Хотя чиновники просят этого не делать, передает телеканал "Астана".

Ранее в нескольких домах отключили электричество, из-за чего жители не могли включить обогреватели. Встал вопрос об эвакуации. Сколько таких домов в Экибастузе - данные все время меняются. К примеру, в ночь на четверг из-за перегруза на электросети без света, а значит и без тепла обогревателей, остались восемь многоэтажек. В акимате приняли решение перевезти их жителей в пункты обогрева. К счастью, за час подачу электроэнергии возобновили и эвакуацию отменили. Но горожане и не готовы покидать свои дома. Боятся мародерства.

В полиции рапортовали, что работают в круглосуточном режиме, для усиления из Павлодара прибыли еще 30 стражей порядка. Ранее экибастузцы сняли на видео колонну из полицейских авто.

"В течение пяти суток с момента введения ЧС в Экибастузе, когда граждане начали покидать свои жилища, квартиры, где нет у нас горячей воды и отопления, никаких краж и мародерства не допущено", - сообщил начальник Управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

В городе жгут костры. Люди в отчаянии пытаются сами отогреть сети. Чиновники же пытаются донести для отчаявшихся экибастузцев, что воду из системы отопления сливать категорически нельзя. Но и понять их можно, считает Олег Крук, которого накануне был назначен временно исполняющим обязанности Павлодарской области.

"Наносится большой урон именно на станции. Понятное дело, что люди уже озлобленные, люди переживают, люди не имеют тепла. Если бы у нас хватало подпиточной воды, мы сразу бы выставились на всех адресах одновременно. Но мы ограничены. Сейчас горводоканал совместно с ТЭЦ ищет еще пути, для того, чтобы нормализовать подпитку", - объяснил врио акима региона Олег Крук.

Прибывший в Экибастуз премьер-министр Алихан Смаилов назвал причины ЧП: высокая изношенность теплосетей и халатность руководства теплоцентрали.

"Недостаточные инвестиции. Почему я говорю халатность, потому что, зная, что теплосети изношены, было допущено повышенное давление, по предварительной информации.

До сих пор без отопления в городе остаются больше сотни домов.

Ранее причины аварии на ТЭЦ озвучил первый вице-премьер Роман Скляр - он также прибыл в Экибастуз, где сейчас объявлен режим ЧС.

Между тем глава Комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, созданной по поручению Токаева, дал первые поручения по наиболее уязвимым ТЭЦ и теплосетям страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999835-lyudi-uzhe-ozloblennye-glava-pavlodarskoy-oblasti-o-situatsii-v-ekibastuze-video/