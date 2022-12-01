Скляр озвучил предварительную причину ЧП на ТЭЦ в Экибастузе

Здание ТЭЦ. Фото: avlodarenergo.kz

Сегодня в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Роман Скляр также озвучил предварительную причину ЧП. По его словам, причиной могла стать ошибка сотрудников станции, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Романа Скляра, на данный момент без тепла остаются 58 многоэтажек по улице Машхура Жусупа. Утром было завершено устранение последнего крупного дефекта на тепломагистрали в микрорайоне 5А. Однако из-за разбалансировки системы теплоснабжения и неконтролируемого сброса воды с системы отопления работниками КСК, ТЭЦ пока не может подключить отопление в микрорайоне 5А именно сегодня.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях.

Как вы знаете, 27 ноября было одномоментно 43 случая порыва и 28 ноября выявлено еще 30 таких случаев", - сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Скляр отметил, что подобная крупная авария в Экибастузе произошла впервые. На данный момент ведется поэтапная работа по подаче тепла в 41 многоэтажку. За каждым градообразующим предприятием закрепили многоэтажки, в которых нужно восстанавливать систему отопления.

"Завтра, при благоприятном стечении обстоятельств, начнем подключать 17 многоэтажных домов микрорайона 5А и продолжим поэтапное подключение 41 дома микрорайона 5Б и шестого микрорайона. Хотел бы также выразить благодарность жителям Экибастуза, руководителям предприятий за оказываемую помощь. Я надеюсь, что в ближайшее время мы устраним все последствия данной крупнейшей аварии", - сказал на брифинге в Экибастузе первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Напомним, 27 ноября ночью жители Экибастуза остались без тепла из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ. В городе позже объявили режим ЧС, а прокуратура Павлодарской области впоследствии открыла уголовное дело по факту недобросовестного отношения к обязанностям.

Накануне Экибастуз посетил премьер-министр РК Алихан Смаилов. Сегодня же с поста акима Павлодарской области освобожден Абылкаир Скаков, на должность временно исполняющего обязанности главы региона назначен Олег Крук.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999815-sklyar-ozvuchil-predvaritelnuyu-prichinu-chp-na-tets-v-ekibastuze/