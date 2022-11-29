Сколько россиян находятся в Казахстане, рассказала Дуйсенова

Российский паспорт. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала, сколько иностранцев работает в Казахстане к этому часу, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова привела статистические данные.

"Если говорить о трудовых мигрантах, то на сегодня, я хочу сказать, где-то, включая прошлые года, 22 тысячи находятся в Казахстане – работают и отчисляют пенсионные взносы", – сообщила министр.

Привела она и данные о приехавших в Казахстан россиянах с начала частичной мобилизации в России.

"По оперативным данным, чуть более 400 тысяч россиян приехали в Казахстан, выехало из страны чуть больше 320 тысяч. Около 100 тысяч россиян пока находятся здесь", – резюмировала Дуйсенова.

Ранее глава Министерства труда и соцзащиты населения рассказала, в каком случае власти Казахстана могут выставить ограничения на трудоустройство россиян в нашей стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999363-duysenova-okolo-100-tysyach-rossiyan-poka-nahodyatsya-v-kazahstane/