Бежавшего от мобилизации россиянина выдворили из Казахстана

Российский паспорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Россиянин пытался бежать от мобилизации и незаконно пересек границу Казахстана. В итоге 33-летний иностранец предстал перед судом в Актюбинской области, передает "Диапазон".

На скамье подсудимых по обвинению в незаконном пересечении государственной границы оказался 33-летний житель деревни в Татарстане.

Из обвинения следует, что он перелез через ограждение на казахстанско-российской границе. Следы мужчины обнаружил сотрудник пограничной службы "Жайсан", информацию передал руководству, иностранца быстро задержали.

Сам молодой человек в суде признался, что хотел выждать в Казахстане частичную мобилизацию, объявленную в сентябре в России. Однако официально пересечь границу не мог, так как ему запретили выезд.

Суд Мартукского района приговорил гражданина РФ к 6 месяцам лишения свободы условно, без пробационного контроля. Также его выдворили из Казахстана с запретом на въезд сроком на 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999211-bezhavshego-ot-mobilizatsii-rossiyanina-vydvorili-iz-kazahstana/