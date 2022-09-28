Может ли Казахстан ввести ограничения на трудоустройство россиян, ответила министр труда

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Глава Министерства труда и соцзащиты населения в кулуарах мажилиса рассказала, в каком случае власти Казахстана могут выставить ограничения на трудоустройство россиян в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова напомнила о Договоре ЕАЭС, согласно которому граждане могут свободно трудоустраиваться в любой из стран-участниц.

"Мы живем в Евразийском пространстве, у нас есть договор. Согласно договору, казахстанские работники могут приехать в Россию и работать без разрешения, российские работники, молодежь, может прийти сюда тоже без разрешения (и работать – прим. ред.)", – добавила она.

При этом министр отметила, что статья 97 данного договора предусматривает право выставлять ограничения в том случае, если это будет влиять на национальную безопасность страны.

"Государство имеет право ставить ограничения. На сегодня, по данным, которые мы получили от соответствующих государственных органов, количество лиц, которые написали, что хотят работать в Казахстане, составило 6508 человек. Сегодня записались уже 5300 – на 1200 уже уменьшилось.

Поэтому мы рассматриваем, что если (число желающих устроиться на работу – прим. ред.) будет превышать тот порог, который мы ожидаем, то тогда будут ставиться ограничения. Я хочу сказать, что цифры каждый день будут меняться", – резюмировала она.

Ранее глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров заявил, что на государственные рабочие места и в госкомпании казахстанцы будут трудоустраиваться в приоритетном порядке, тогда как частному сектору предоставлено право выбора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990049-mozhet-li-kazahstan-vvesti-ogranicheniya-na-trudoustroystvo-rossiyan-otvetila-ministr-truda/