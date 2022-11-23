Кайрата Боранбаева оставили под стражей еще на два месяца

Кайрат Боранбаев. Фото: mcdonalds.kz

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил арест бизнесмену Кайрату Боранбаеву на два месяца, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"12 октября 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на 2 месяца", — рассказали в пресс-службе суда Астаны.

Напомним, казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева арестовали в марте этого года. В АФМ сообщали, что в его отношении расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

В июле Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации поделилась новыми подробностями расследования в отношении Кайрата Боранбаева и Кайрата Сатыбалды.

В конце сентября стало известно, что расследование дела в отношении Боранбаева завершено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998667-kayrata-boranbaeva-ostavili-pod-strazhey-esche-na-dva-mesyatsa/