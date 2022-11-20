"Черную Пантеру" и "воинов Ваканды" сняли на видео на избирательном участке в Астане

Мужчина в образе Черной Пантеры. Кадр из видео: tiktok.com/@qazaqos

В социальных сетях появилось видео, как на избирательный участок в Астане прибыли необычные гости – несколько парней в образах героев фильма "Черная Пантера" поздравили казахстанцев с днем голосования, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно видеоролику, опубликованному в TikTok, прибывшие в один из столичных избирательных участков посетители представляют Ваканду, выдуманную страну из комиксов Marvel о Черной Пантере. Несколько мужчин были одеты в черные мантии, а в руках держали копья.

Один из визитеров даже примерил на себя образ самого супергероя и поздравил всех присутствовавших на казахском языке с днем голосования.

"Пусть наша страна будет мирной. Да здравствует Ваканда! Да здравствует Казахстан! Да здравствует Африка!" – сказал мужчина, одетый как Черная Пантера.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане проходят выборы президента.

Член ЦИК РК Сабила Мустафина рассказала, что на 14:00 бюллетени получил 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки.

О ходе выборов также можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998088-chernuyu-panteru-i-voinov-vakandy-snyali-na-video-na-izbiratelnom-uchastke-v-astane/