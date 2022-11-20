Выборы президента в Казахстане: озвучена явка избирателей на 14:00

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член ЦИК РК Сабила Мустафина рассказала, какие регионы лидируют к этому часу по явке избирателей на выборах президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабила Мустафина отметила, что на 14:00 бюллетени получил 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки.

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента на 14:00 по времени Астаны, явка составила по регионам:

по Абайской области – 59,32%;

по Акмолинской области – 51,04%;

по Актюбинской области –53,21%;

по Алматинской области –40,85%;

по Атырауской области – 52,56%;

по Западно-Казахстанской области – 43,85%;

по Жамбылской области – 52,74%;

по Жетысуской области – 52,17%;

по Карагандинской области – 53,75%;

по Костанайской области – 53,17%;

по Кызылординской области – 59,18%;

по Мангистауской области – 53,40%;

по Павлодарской области – 52,55%;

по Северо-Казахстанской области –53,10%;

по Туркестанской области –76,61%;

по Улытауской области – 68,32%;

по Восточно-Казахстанской области – 52,99%;

по Астане – 39,79%;

по Алматы – 24,17%;

по Шымкенту – 51,69%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998065-bolee-poloviny-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta/