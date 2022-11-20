Политика и экономика
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Выборы президента в Казахстане: озвучена явка избирателей на 14:00

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Женщина бросает бюллетень в урну
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Член ЦИК РК Сабила Мустафина рассказала, какие регионы лидируют к этому часу по явке избирателей на выборах президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабила Мустафина отметила, что на 14:00 бюллетени получил 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки.

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента на 14:00 по времени Астаны, явка составила по регионам:

  • по Абайской области – 59,32%;
  • по Акмолинской области – 51,04%;
  • по Актюбинской области –53,21%;
  • по Алматинской области –40,85%;
  • по Атырауской области – 52,56%;
  • по Западно-Казахстанской области – 43,85%;
  • по Жамбылской области – 52,74%;
  • по Жетысуской области – 52,17%;
  • по Карагандинской области – 53,75%;
  • по Костанайской области – 53,17%;
  • по Кызылординской области – 59,18%;
  • по Мангистауской области – 53,40%;
  • по Павлодарской области – 52,55%;
  • по Северо-Казахстанской области –53,10%;
  • по Туркестанской области –76,61%;
  • по Улытауской области – 68,32%;
  • по Восточно-Казахстанской области – 52,99%;
  • по Астане – 39,79%;
  • по Алматы – 24,17%;
  • по Шымкенту – 51,69%.

Ранее в МВД рассказали, сколько полицейских обеспечивает общественный порядок в день выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998065-bolee-poloviny-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta/

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