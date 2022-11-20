Выборы президента в Казахстане: озвучена явка избирателей на 14:00
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Член ЦИК РК Сабила Мустафина рассказала, какие регионы лидируют к этому часу по явке избирателей на выборах президента, передает корреспондент NUR.KZ.
Сабила Мустафина отметила, что на 14:00 бюллетени получил 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки.
По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента на 14:00 по времени Астаны, явка составила по регионам:
- по Абайской области – 59,32%;
- по Акмолинской области – 51,04%;
- по Актюбинской области –53,21%;
- по Алматинской области –40,85%;
- по Атырауской области – 52,56%;
- по Западно-Казахстанской области – 43,85%;
- по Жамбылской области – 52,74%;
- по Жетысуской области – 52,17%;
- по Карагандинской области – 53,75%;
- по Костанайской области – 53,17%;
- по Кызылординской области – 59,18%;
- по Мангистауской области – 53,40%;
- по Павлодарской области – 52,55%;
- по Северо-Казахстанской области –53,10%;
- по Туркестанской области –76,61%;
- по Улытауской области – 68,32%;
- по Восточно-Казахстанской области – 52,99%;
- по Астане – 39,79%;
- по Алматы – 24,17%;
- по Шымкенту – 51,69%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998065-bolee-poloviny-kazahstantsev-progolosovali-na-vyborah-prezidenta/