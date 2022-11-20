Выборы президента в Казахстане: ЦИК озвучила явку избирателей на 16:00
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Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова на заседании в ведомстве рассказала, как в регионах идет голосование на выборах президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Анастасия Щегорцова отметила, что к этому часу бюллетени получили 7 млн 450 тыс. человек или 62,34% избирателей.
Активнее всего голосование идет по-прежнему в Туркестанский области – здесь показатель явки достиг 80,09%.
Далее следуют Абайская (73,57%) и Улытауская (72,75%) области.
В других регионах ситуация складывается следующим образом:
- по Акмолинской области – 71,38 %;
- по Актюбинской области – 68,81 %;
- по Алматинской области – 55,11%;
- по Атырауской области – 60,87%;
- по Западно-Казахстанской области – 54,62%;
- по Жамбылской области – 68,74%;
- по Жетысуской области – 68,88%;
- по Карагандинской области – 71,89%;
- по Костанайской области – 71,38%;
- по Кызылординской области – 72,88%;
- по Мангистауской области – 59,61%;
- по Павлодарской области – 72,73%;
- по Северо-Казахстанской области – 72,21%;
- по городу Шымкенту – 56,28 %.
В аутсайдерах по-прежнему города Астана (44,39%) и Алматы (26,19%).
Напомним, на 14:00 бюллетени получил 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998090-vybory-prezidenta-v-kazahstane-tsik-ozvuchila-yavku-izbirateley-na-1600/