Фейковое видео вброса пачки бюллетеней распространяют в Казнете

Бюллетени. Кадр из видео: YouTube/CHE Production

В социальных сетях распространяется видео, на кадрах которого видны вброшенные пачки бюллетеней в урне для голосования. Данный ролик снят не в Казахстане, передает Stopfake.kz.

Как отмечают фактчекеры, данное видео было записано весной 2019 на территории Украины. Оригинал ролика доступен на YouTube.

На оригинальном видео можно увидеть флаг Украины, который висит на стене, а также герб на урнах для голосования.

Кроме того, данное видео уже распространялось в Сети осенью 2019 года. Тогда сообщалось, что нарушение было установлено в Санкт-Петербурге.

Фактчекеры подчеркнули, что распространяемое в мессенджерах среди казахстанцев видео не имеет никакого отношения к нашей стране.

Скриншот из месседжера. Фото: stopfake.kz

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане начались выборы президента.

Шестеро кандидатов в президенты РК – Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова, Жигули Дайрабаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден и Касым-Жомарт Токаев – уже проголосовали.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также принял участие в голосовании на выборах главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998043-feykovoe-video-vbrosa-pachki-byulleteney-rasprostranyayut-v-kaznete/