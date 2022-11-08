Алматинцев предупредили о сильных осадках и гололеде

Машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителей Алматы предупредили, что в среду, 9 ноября, в городе ожидаются сильные осадки, а также туман и гололед. Горожанам напомнили о соблюдении правил безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента по ЧС южной столицы.

В Алматы 9 ноября объявлено штормовое предупреждение. В этот день прогнозируют дождь со снегом, а также туман и гололед.

"ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы!" - гласит сообщение.

Ведомство напомнило водителям, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля над машиной и, как результат, возможному наезду на пешеходов.

О правилах, которые надо соблюдать в такую погоду, напомнили также пешеходам:

Переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

Необходимо быть бдительным, особенно при переходе через проезжую часть, нельзя отвлекаться на посторонние дела (например, на разговоры по мобильному телефону);

Всегда смотреть перед собой и под ноги;

Обращать внимание на правильный выбор зимней обуви. Она должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;

Не стоит держать руки в карманах - это позволит удержать равновесие на гололеде.

В ДЧС Алматы отметили, что чаще всего люди падают на тротуарах, автобусных остановках, ступеньках или на крыльце при входе в помещения.

Напомним, сегодня в Алматы произошло жуткое ДТП с участием двух маршрутных автобусов на пересечении улиц Толе би и Абылай хана. В больницы города доставили 17 пострадавших. Один человек скончался до приезда скорой помощи.

К слову, синоптики прогнозировали сегодня в южной столице сильный дождь с переходом в мокрый снег. А акимат города обращался к жителям с заявлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996254-almatintsev-predupredili-o-silnyh-osadkah-i-gololede/