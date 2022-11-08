Дожди и снег ожидаются в трех мегаполисах Казахстана во вторник
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Сегодня, 8 ноября, в трех крупнейших городах Казахстана синоптики прогнозируют пасмурную погоду с осадками. В Алматы и Шымкенте пройдет дождь, а вот в Астане возможен снег. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
В Астане сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем будет находиться на уровне -1…-3 градусов, а ночью – опустится до -3…-5 градусов. При этом скорость ветра небольшая – 2-7 м/с. Ночью и утром в столице возможен туман.
Алматинцев ждет облачный день, временами дождь. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов, а ночью похолодает до 0…+2 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, тем не менее возможны порывы до 12 м/с.
В Шымкенте во вторник прогнозируется переменная облачность, временами возможен дождь со снегом. Днем в мегаполисе ожидается +3…+5 градусов, а ночью – 0…-2 градуса. Скорость ветра будет находиться на уровне 5-10 м/с.
По данным синоптиков, в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение в связи с туманом. Так, туман ожидается:
- в горных и предгорных районах Жетысуской области;
- в горных районах Алматинской области;
- на севере Кызылординской области;
- в южной половине Акмолинской области;
- на севере и востоке Западно-Казахстанской области, а также в Уральске;
- на севере Мангистауской области;
- на севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области;
- на севере, востоке, юге Костанайской области и в городе Костанае;
- на севере, западе, востоке Павлодарской области, а также в областном центре;
- на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области и в городе Петропавловске.
Кроме того, сегодня в горных и предгорных районах Жетысуской области, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996135-dozhdi-i-sneg-ozhidayutsya-v-treh-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/