Дожди и снег ожидаются в трех мегаполисах Казахстана во вторник

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 8 ноября, в трех крупнейших городах Казахстана синоптики прогнозируют пасмурную погоду с осадками. В Алматы и Шымкенте пройдет дождь, а вот в Астане возможен снег. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается снег. Температура воздуха днем будет находиться на уровне -1…-3 градусов, а ночью – опустится до -3…-5 градусов. При этом скорость ветра небольшая – 2-7 м/с. Ночью и утром в столице возможен туман.

Алматинцев ждет облачный день, временами дождь. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов, а ночью похолодает до 0…+2 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, тем не менее возможны порывы до 12 м/с.

В Шымкенте во вторник прогнозируется переменная облачность, временами возможен дождь со снегом. Днем в мегаполисе ожидается +3…+5 градусов, а ночью – 0…-2 градуса. Скорость ветра будет находиться на уровне 5-10 м/с.

По данным синоптиков, в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение в связи с туманом. Так, туман ожидается:

в горных и предгорных районах Жетысуской области ;

; в горных районах Алматинской области ;

; на севере Кызылординской области ;

; в южной половине Акмолинской области ;

; на севере и востоке Западно-Казахстанской области , а также в Уральске;

, а также в Уральске; на севере Мангистауской области ;

; на севере, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ;

; на севере, востоке, юге Костанайской области и в городе Костанае;

и в городе Костанае; на севере, западе, востоке Павлодарской област и, а также в областном центре;

и, а также в областном центре; на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области и в городе Петропавловске.

Кроме того, сегодня в горных и предгорных районах Жетысуской области, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996135-dozhdi-i-sneg-ozhidayutsya-v-treh-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/