Акимат Алматы обратился к автолюбителям

Плохая погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Алматы обратился к жителям города в связи с ожидающимся сегодня сильным дождем и понижением температуры воздуха, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", 8 ноября в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха в ночь с 8 на 9 ноября снизится до -1…-3 градусов, ожидается гололедица.

"В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололедом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений", — сообщили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Ранее сообщалось, что дожди и снег ожидаются сегодня в трех мегаполисах Казахстана — Алматы, Астане и Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996203-akimat-almaty-obratilsya-k-avtolyubitelyam/