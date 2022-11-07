Токаев раскритиковал Министерство науки и высшего образования

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области высказал критику в адрес вузов и профильного министерства из-за неосвоения большей части грантов в регионе. Отрывок из речи президента приводится на официальном сайте Акорды.

Особое внимание, по мнению главы государства, нужно уделить подготовке профессиональных кадров, востребованных в регионе.

По его словам, на текущий учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов. Кроме того, дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны, 6 тысяч из которых предназначались Мангистауской области.

"Из этих грантов освоена была только четверть. Это неприемлемо. При этом в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства. Не была должным образом проведена информационная работа с абитуриентами и их родителями.

Поручаю Министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах. Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов, в конечном счете, и развитие целого региона – все это тесно связанные между собой проблемы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению", – сказал президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Мангистауской области.

Глава государства провел встречу с общественностью региона, на которой высказался о молодежи области и о частых трудовых конфликтах.

Также президент вручил госнаграды пятерым жителям Мангистауской области за особые заслуги перед страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996050-tokaev-raskritikoval-ministerstvo-nauki-i-vysshego-obrazovaniya/