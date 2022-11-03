"Будут приняты самые жесткие меры": Генпрокуратура об игравших в казино чиновниках

Люди в казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах сената высказался о чиновниках, которые проиграли в казино миллионы тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос подняли журналисты. Они напомнили, что уже третью неделю в Сети распространяется итоговый документ по поводу посещения 307 госслужащими казино, где они потратили 507 млн тенге.

Они поинтересовались, насколько законно эти деньги были добыты и будет ли Генпрокуратура проводить проверки в отношении того, откуда у этих госслужащих столько денег.

"Да, такая информация в Сети есть, по каждому факту соответствующие госорганы, чьи сотрудники фигурируют в этом письме, проводят проверки, в том числе по тому вопросу, который вы поднимаете. По результатам проверки будут приняты, я думаю, самые жесткие меры", — заявил он.

Ранее прокурорская проверка показала, что целый ряд казахстанских госслужащих посещал игорные заведения, а их затраты на такого рода развлечения, только по подтвержденным данным, составили более 500 млн тенге.

Позже заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Елдос Жумаксанов прокомментировал распространившуюся информацию о судьях, якобы игравших в казино.

На днях глава МНЭ поделился своим мнением о том, откуда чиновники берут деньги на казино.

А Агентство по делам госслужбы сообщило, что сейчас проводятся проверочные мероприятия по данному вопросу. В случае выявления нарушений со стороны госслужащих, будут приняты соответствующие меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995583-budut-prinyaty-samye-zhestkie-mery-genprokuratura-ob-igravshih-v-kazino-chinovnikah/