Россияне провели в Шымкенте субботник в знак благодарности за гостеприимство
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Десятки приехавших из России граждан провели в Шымкенте субботник. Таким образом они решили выразить благодарность местным жителям за оказанное гостеприимство, передает Otyrar.kz.
Массовый субботник в преддверии Дня Республики с участием около 40 человек прошел в Дендропарке в Шымкенте.
Среди участников мероприятия в основном были мужчины 25-35 лет. Также присутствовали женщины и даже маленький ребенок. Парк был очищен от мусора и скопившейся опавшей листвы.
Участвовавшие в субботнике сделали общее фото.
Напомним, экоактивист из России в знак благодарности устроил субботник на берегу реки в Уральске для своих соотечественников, прибывших в Казахстан после объявления о мобилизации. Откликнулись не менее 50 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994192-rossiyane-proveli-v-shymkente-subbotnik-v-znak-blagodarnosti-za-gostepriimstvo/