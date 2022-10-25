Россияне провели в Шымкенте субботник в знак благодарности за гостеприимство

Россияне на организованном субботнике в Шымкенте. Фото: Otyrar.kz

Десятки приехавших из России граждан провели в Шымкенте субботник. Таким образом они решили выразить благодарность местным жителям за оказанное гостеприимство, передает Otyrar.kz.

Массовый субботник в преддверии Дня Республики с участием около 40 человек прошел в Дендропарке в Шымкенте.

Среди участников мероприятия в основном были мужчины 25-35 лет. Также присутствовали женщины и даже маленький ребенок. Парк был очищен от мусора и скопившейся опавшей листвы.

Участвовавшие в субботнике сделали общее фото.

Мешки с мусором после субботника. Фото: Otyrar.kz

Напомним, экоактивист из России в знак благодарности устроил субботник на берегу реки в Уральске для своих соотечественников, прибывших в Казахстан после объявления о мобилизации. Откликнулись не менее 50 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994192-rossiyane-proveli-v-shymkente-subbotnik-v-znak-blagodarnosti-za-gostepriimstvo/