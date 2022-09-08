2,3 млрд тенге выделят на постройку домов после пожаров в Костанайской области

Сгоревший дом в Костанайской области. Фото: NUR.KZ / Георгий Шаповалов

Глава МНЭ Алибек Куантыров на брифинге в СЦК рассказал, какую сумму выделят на постройку домов, взамен сгоревших в пожарах в Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Такой вопрос подняли журналисты, почеркнув, что из-за пожаров в Костанайской области пострадали жилые дома и инфраструктурные объекты. В этой связи они поинтересовались, какая сумма нужна для восстановления региона.

"На сегодня поступила первая бюджетная заявка от МЧС. По этой заявке 2,3 млрд тенге из резерва правительства будет выделено. Эти средства целевые. Они будут направлены на строительство жилья", – сказал он.

Он добавил. Что речь идет о 91 жилом доме, на каждый дом выделяется по 25 млн тенге.

"Дома эти будут построены в райцентрах, на каждый дом выделяется 10 соток, площадь домов составит 100 квадратных метра. Эти дома будут обеспечены газом, водой, светом, и подведены будут к ним дороги", – резюмировал он.

Также сегодня глава Министерства сельского хозяйства рассказал, повлияли ли пожары в Костанайской области на продовольственную безопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986838-23-mlrd-tenge-vydelyat-na-postroyku-domov-posle-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti/