Праздничный салют запустят на День Республики в Астане

Салют. Иллюстративное фото: pixabay.com

25 октября в честь Дня Республики в столице Казахстана запустят праздничный салют. Все представление будет длиться около 10 минут, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Астаны.

По данным акимата, праздничный салют на День Республики в Астане организуют за счет спонсорских средств.

Фейерверки будут запускать 25 октября в 21:00 с двух точек: с территории возле Атырауского моста (набережная города) и из ботанического сада. Длительность салюта составит порядка 10 минут, а количество выстрелов – 3,5 тыс.

Также отмечается, что для жителей и гостей города в честь праздника планируется провести более 200 разноформатных мероприятий, в числе которых различные концерты, выставки, встречи с ветеранами труда, театральный фестиваль и скачки.

"В рамках праздника в столице и каждом районе будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество и другие. Вместе с тем в праздничный день в городе будут введены в эксплуатацию жилые дома и другие объекты", – добавили в пресс-службе столичного акимата.

Кроме того, сообщалось, что салютом завершится празднование Дня Республики и в городе Алматы.

Напомним, что 29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому 25 октября вновь получил статус национального праздника Дня Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993654-prazdnichnyy-salyut-zapustyat-na-den-respubliki-v-astane/