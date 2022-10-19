Салютом завершится празднование Дня Республики в Алматы

Салют. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как пройдет празднование Дня Республики в Алматы, рассказали в акимате города. Так, в этот день близ Медеу прозвучит государственный гимн, а вечером состоится концерт и запуск салюта, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в акимате, 21 октября в КБТУ пройдет научно-практическая конференция, приуроченная к празднику. В ней примут участие бывшие депутаты Верховного Совета КазССР XII созыва, которые принимали исторический документ — Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР.

22 октября в 17:00 ожидается торжественный концерт с участием звезд казахстанской эстрады во Дворце Республики, а 23 октября с 07:00 по 13:00 будет проведен массовый благотворительный забег Charity Music Run, который стартует от Парка Первого Президента.

В сам праздник, 25 октября, в 11:00 пройдет торжественное поднятие государственного флага и исполнение государственного гимна на площадке перед высокогорным комплексом "Медеу", а также во всех районах города: на территории ледового дворца Almaty Arena, перед зданием КБТУ, Mega Almaty на Розыбакиева, в парке "Гульдер" в Жетысуском районе, на площади перед зданием "Ғылым ордасы", перед зданием акимата Наурызбайского района и на "Арбате" Турксибского района по улице Сауранбаева.

После исполнения гимна пройдет флешмоб "Қыран елім – Қазақстан" с участием студентов вузов, колледжей и военных учебных заведений.

Кроме того, во всех восьми районах пройдут праздничные и официальные мероприятия, посвященные Дню Республики: конкурсы, выставки, ярмарки и так далее.

Также 25 октября в 10:00 будет проведен республиканский фестиваль национальных видов спорта "Ұлттық дала ойындары" на алматинском ипподроме.

В тот же день в 17:00 состоится праздничный концерт на площади "Астана" с участием звезд казахстанской эстрады. А завершится празднование салютом.

Напомним, что в 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников. Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993439-salyutom-zavershitsya-prazdnovanie-dnya-respubliki-v-almaty/