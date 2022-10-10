Сервисы знакомств сообщили о резком росте активности россиян после 21 сентября

Смартфон в руках. Иллюстративное фото: pixabay.com

Популярные сервисы знакомств сообщили, что после 21 сентября активность пользователей-мужчин из России резко возросла в странах, наиболее популярных для релокации - Армении, Казахстане и других странах, передает РБК.

По словам представителя сервиса знакомств "Мамба", после объявления о частичной мобилизации в России 21 сентября у сервиса резко возросло число регистраций и платежей в странах, наиболее популярных для релокации среди россиян.

К примеру, в Армении количество регистраций выросло на 135 процентов по сравнению с предыдущей неделей, в Грузии - на 120 процентов, в Турции - на 110 процентов, в Казахстане - на 32 процента, в Беларуси - на 19 процентов.

Просмотры российских анкет в этих странах также возросли. В Армении выросли на 27 процентов, в Турции и Грузии - на 12 процентов, в Казахстане - на 16 процентов, в Беларуси - более чем на восемь процентов.

Представитель сервиса "Теамо" рассказал, что после 21 сентября платежи в приложении возросли в Казахстане на 190 процентов по сравнению с предыдущей неделей, в Грузии - на 125%, в Армении - на 52%. Рост этого же показателя был заметен также в Турции, Израиле и Монголии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1991931-servisy-znakomstv-soobschili-o-rezkom-roste-aktivnosti-rossiyan-posle-21-sentyabrya/