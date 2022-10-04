Как будут бороться с задержками авиарейсов в Казахстане, ответили в МИИР

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК рассказал, каким образом можно решить проблему задержек авиарейсов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев признал, что в летний период задержки авиарейсов имели массовый характер.

"В настоящее время такого массового характера нет, это уже единичные случаи. По каждому случаю мы достаточно жестко реагировали. Кто-то может сказать: "Что такое штраф в три миллиона тенге для такой большой компании?" Но когда ты получаешь первый, второй, третий, десятый штраф, то уже как-то не до веселья становится.

Я думаю, что уже появляется осознание, что государственная машина может так работать ежедневно в этом направлении. Поэтому они структурировали свою работу в очень хорошую сторону, я считаю", – отметил министр.

По его словам, в качестве одной из системных мер планируется до 2025 года приобрести примерно 51 новый самолет.

"В этом году 14 новых (самолетов – прим.ред.) должны прийти, пять уже пришло. Вообще мы планируем до 2030 года довести число новых самолетов до 80", – резюмировал глава МИИР.

Напомним, в конце июня представители КГА озвучили основные причины задержек авиарейсов в Казахстане. 16 июля стало известно, что из-за задержек авиарейсов в Казахстане проведут расследование.

23 июля в КГА сообщили, что авиакомпанию Air Astana оштрафовали за задержку рейсов. Позже сообщалось еще о нескольких штрафах, которые получили авиаперевозчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991030-kak-budut-borotsya-s-zaderzhkami-aviareysov-v-kazahstane-otvetili-v-miir/