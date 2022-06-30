На критику о задержках авиарейсов в Казахстане ответили в МИИР

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Заместитель председателя Комитета гражданской авиации МИИР Салтанат Томпиева на брифинге в СЦК озвучила основные причины задержек авиарейсов в Казахстане – в последнее время их количество выросло, передает корреспондент NUR.KZ.

Салтанат Томпиева сообщила, что в настоящее время пассажиропоток значительно растет на рынке внутренних перевозок. Соответственно, по ее словам, это приводит к увеличению задержек.

"Чем больше рейсов, тем больше задержек. В последнее время мы получаем очень много критики в отношении задержек рейсов. По данному аспекту я хотела бы сказать, что приоритет нашего министерства так же, как и всей гражданской авиации не только в Казахстане, но и во всем мире, – это безопасная перевозка авиапассажиров.

Задержки имеют разные причины. К примеру, из-за технической неисправности воздушного судна либо сложных погодных условий. Это неизбежные явления в воздушном транспорте, которые сложно предусмотреть заранее", – заявила она.

Спикер добавила, что в то же время есть такие задержки, которые происходят по вине авиаперевозчика.

"В случае, если задержка рейсов происходит именно по вине авиакомпании, то в соответствии с действующим законодательством авиакомпании должны незамедлительно предусмотреть услуги по правам пассажиров.

То есть уже через 2 часа задержки авиакомпании должны предоставить пассажирам два телефонных звонка, прохладительные напитки, комнаты матери и ребенка. В зависимости от длительности задержки – еще горячее питание, гостиницу и трансфер.

В случае, если авиакомпания ненадлежащим образом предоставляет услуги пассажирам, то мы привлекаем авиакомпанию к административной ответственности. Это штраф от 200 до 1 000 МРП (от 612,6 тыс. тенге до 3 млн тенге)", – подчеркнула Салтанат Томпиева.

Она также ответила на жалобы о дороговизне авиабилетов.

"В последнее время поднимается очень много вопросов по ценообразованию. Хотела бы отметить, что регулирование ценообразования в 2016 году было отменено в Казахстане по аналогии с международным опытом. Поэтому в настоящее время авиакомпании самостоятельно устанавливают цены", – резюмировала спикер.

18 и 19 июня были задержаны два рейса по маршруту "Алматы – Анталья". В первом случае задержка составила 24 часа 56 минут, а во втором – 3 часа 23 минуты. В Комитете гражданской авиации сообщили, что на воздушном судне типа Boeing-767 авиакомпании Air Astana была обнаружена техническая неисправность.

О причинах задержек рейсов из Алматы в Анталью, Сеул, Ташкент и некоторые казахстанские города также сообщали представители авиакомпании Air Astana.

Напомним, что в конце мая пассажиры авиарейса "Алматы – Хургада" возмутились задержкой самолета на треть суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976418-na-kritiku-o-zaderzhkah-aviareysov-v-kazahstane-otvetili-v-miir/