Токаев сфотографировался с женщинами в национальных костюмах (видео)

Касым-Жомарт Токаев с жителями Абайской области. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба Акорды поделилась в своем Telegram-канале видеороликом и фотографиями со встречи Касым-Жомарта Токаева с общественностью Абайской области.

Сегодня глава государства прибыл в Абайскую область, где провел встречу с общественностью.

Пресс-служба президента поделилась видеороликом и фотографиями с мероприятия. На кадрах видно, что президент заметил в толпе пожилых женщин в национальных костюмах. Он попросил людей немного расступиться, а женщин – встать перед ним, чтобы они обязательно попали в кадр.

Незадолго до фотосессии президент провел встречу с общественностью Абайской области, в рамках которой рассказал о том, почему было решено создать новый регион, объяснил изменения, которые касаются срока президентских полномочий, и высказал позицию Казахстана по текущей международной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990452-tokaev-sfotografirovalsya-s-pozhilymi-zhenschinami-v-natsionalnyh-kostyumah-video/