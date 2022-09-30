Токаев сфотографировался с женщинами в национальных костюмах (видео)
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Пресс-служба Акорды поделилась в своем Telegram-канале видеороликом и фотографиями со встречи Касым-Жомарта Токаева с общественностью Абайской области.
Сегодня глава государства прибыл в Абайскую область, где провел встречу с общественностью.
Пресс-служба президента поделилась видеороликом и фотографиями с мероприятия. На кадрах видно, что президент заметил в толпе пожилых женщин в национальных костюмах. Он попросил людей немного расступиться, а женщин – встать перед ним, чтобы они обязательно попали в кадр.
Незадолго до фотосессии президент провел встречу с общественностью Абайской области, в рамках которой рассказал о том, почему было решено создать новый регион, объяснил изменения, которые касаются срока президентских полномочий, и высказал позицию Казахстана по текущей международной ситуации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990452-tokaev-sfotografirovalsya-s-pozhilymi-zhenschinami-v-natsionalnyh-kostyumah-video/